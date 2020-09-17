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17сентября
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сегодня, 15:10 1

На аккаунт министерства культуры области подписались уже больше четырёх тысяч человек

На аккаунт министерства культуры области подписались уже больше четырёх тысяч человек

На аккаунт министерства культуры и национальной политики в Instagram подписались более четырёх тысяч человек. Он привлекает читателей самыми оперативными новостями культурной жизни области, сообщили в министерстве.

Сегодня практически все исполнительные органы государственной власти области представлены в популярных социальных сетях. Для органов власти это не только инструмент для информирования населения, но и обратная связь с гражданами.

В соцсетях люди могут получить необходимую консультацию, уточнить интересующий их вопрос, написать обращение. В отличие от официальных каналов связи, социальные сети позволяют более оперативно реагировать на запросы людей, помогать в решении многих вопросов.

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#культура #интернет

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    41 минута назад

    это большая победа в области культуры

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