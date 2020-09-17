На аккаунт министерства культуры области подписались уже больше четырёх тысяч человек

Сегодня практически все исполнительные органы государственной власти области представлены в популярных социальных сетях. Для органов власти это не только инструмент для информирования населения, но и обратная связь с гражданами.

В соцсетях люди могут получить необходимую консультацию, уточнить интересующий их вопрос, написать обращение. В отличие от официальных каналов связи, социальные сети позволяют более оперативно реагировать на запросы людей, помогать в решении многих вопросов.