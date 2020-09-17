Приамурье останется во власти дождя: прогноз погоды на 18 сентября

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В Белогорске и Свободном завтра ливни. Температура днем +15°С…+17°С. Ветер северо-восточный 3-7 метров в секунду. В Райчихинске и Завитинске переменная облачность, небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +14°С…+19°С. Ветер восточный до 6 метров в секунду. В Шимановске и Зее пасмурно, небольшой дождь. Температура днём +11°С…+16°С. Северо-восточный ветер разгонится до 11 метров в секунду. В Архаре преимущественно без осадков. Температура днём +15°С…+17°С. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. В Тынде пасмурно, дождь. Температура днём будет в пределах +4°С…+11°С. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. В Сковородине облачно, пройдет дождь. Температура днём +6°С…+13°С. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду.

В Благовещенске облачно, днём с прояснениями, временами дождь. Северо-восточный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет +10°С…+12°С, днём воздух прогреется до +14°С…+16°С.