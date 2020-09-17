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17сентября
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сегодня, 14:38 1

За три месяца санавиация спасла почти полторы сотни амурчан

За три месяца санавиация спасла почти полторы сотни амурчан
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Приамурье в рамках реализации проекта «Здравоохранение» налажена работа санитарной авиации. За три месяца совершено 63 вылета на вертолёте Ми-8. Оказана помощь 144 больным, причём пятерым их них провели хирургические операции на месте.

Это стало возможным благодаря специальному оборудованию, установленному на борту вертолёта, сообщают в пресс-службе правительства Приамурья.

Вылеты совершают специалисты из АОКБ и авиакомпания «СКОЛ». В середине июля в область прибыл специализированно-оборудованный вертолет типа Ми-8 АМТ 2019 года выпуска производства Улан-Удэнского авиационного завода.

— Кроме того, вертолёт используется для авиамедицинской эвакуации тяжёлых больных с подтверждённым диагнозом COVID-19 из медицинских организаций области. Врачи работают на пределе своих возможностей. Все, кто присутствует на борту, в том числе пилоты, используют средства индивидуальной защиты – только так можно защититься от инфицирования, — пояснил директор Амурского территориального центра медицины катастроф Юрий Царенко.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    19 минут назад

    "Вылеты совершают специалисты из АОКБ"

    А про детских врачей из АОДКБ забыли?

    Или они не по санавиации спасают тяжёлых детей, забирают их из районов, сопровождают в клиники Хабаровска и Москвы?

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