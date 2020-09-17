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17сентября
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сегодня, 14:43 3

Жительница Благовещенска дважды садилась за руль автомобиля в состоянии опьянения

Жительница Благовещенска дважды садилась за руль автомобиля в состоянии опьянения
Фото: auto.vercity.ru

Благовещенка, повторная севшая за руль в состоянии опьянения, ответила за свои действия в суде. В январе благовещенку признали виновной в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда женщину арестовали на 10 суток.

Однако, наказание не подействовало отрезвляюще на жительницу областного центра и уже через месяц она вновь села за руль в нетрезвом состоянии.

Управляя автомобилем Nissan Cube, женщина доехала до улицы Октябрьской и врезалась в бетонный блок. Сотрудники ГИБДД отправили амурчанку на медицинское освидетельствование, где подтвердилось, что она пьяна.

В отношении благовещенки завели уголовное дело. Суд признал жительницу областного центра виновной и назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ. Амурчанку также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев, сообщает городской суд Благовещенска.

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#дороги #ДТП #суды

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Клизму поставить с битым стеклом

  • Аутист

    Аутист
    1 час назад

    Ах какая женщина

  • Oldlord

    Oldlord
    56 минут назад

    Таких пожизненно надо прав лишать!

    И авто конфисковать!

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