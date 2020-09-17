Амурские спасатели получили новое оборудование

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Более 1,5 миллиона рублей выделили из областного бюджета на новое оборудование для водолазов областного поисково-спасательного отряда.

Для спасателей приобрели подвесные системы, утеплители, ласты, баллоны и полнолицевые маски, предназначенные для спусков при течении и в загрязнённой среде. У водолазов появились и новые гидрокостюмы сухого и мокрого типа из неопрена высокой плотности.

Одно из самых важных приобретений — водолазная станция двухсторонней связи. Она позволяет оператору, находящемуся на берегу, общаться одновременно с двумя водолазами под водой.

— Эта станция позволит выполнять в короткие сроки более сложные подводно-технические работы, — уверен Дмитрий Селезнёв, начальник водолазной станции областного поисково-спасательного отряда.

Как сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, в ближайшее время всё оборудование и обмундирование протестируют.