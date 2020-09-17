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17сентября
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сегодня, 13:42 3

Две амурчанки претендуют на звание лучшего работника сферы государственной молодежной политики

Две амурчанки претендуют на звание лучшего работника сферы государственной молодежной политики
Фото: admblag.ru

Победу в региональном этапе всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики одержали две амурчанки. Победительницами стали заведующая модельной муниципальной молодежной библиотекой имени Чехова Александра Бородина и психолог консультативного отдела центра «Выбор» Екатерина Шуранова.

Александра стала лучшей в номинации «Руководитель подведомственного учреждения органа власти муниципального образования и органа исполнительной власти Амурской области, реализующих молодежную политику», а Екатерина — в номинации «Специалист подведомственного учреждения органа власти муниципального образования или органа исполнительной власти Амурской области, реализующих молодежную политику». Конкурс проходил в пяти номинациях.

— В своей заявке, в том числе в видеоролике, я рассказала о себе — я по образованию клинический психолог, а также о проектах, в которых участвую. Я работала в штабе «Мы вместе», участвовала в акции «Посылка ветерану», помогаю ежегодно организовывать акцию «Помню Беслан», выступаю в качестве куратора в форуме «Семья от А до Я», участвую в проекте информационно-обучающего форума «Умею жить сам» для детей-сирот. Теперь буду подавать заявку на участие в федеральном этапе конкурса, — рассказала Екатерина Шуранова.

Участники номинации, в которой одержала победу Александра Бородина, должны были представить на суд экспертов видеоролик на тему «Моя профессия» и презентацию работы своего учреждения за три года.

— Мы рассказали о том, чего уже достигли, и раскрыли свою специфику: мы модельная библиотека, первая библиотека в регионе такого нового формата. Наша библиотека ориентирована на молодёжь, и работа направлена на привлечение этой молодёжи. Победить нам удалось благодаря слаженной работе команды всей библиотечной системы Благовещенска и, конечно, нашей библиотеки. У нас работают активные, креативные молодые сотрудники, которые видят все форматы работы с молодежью, они сами молодёжь, поэтому вместе у нас получилось сделать одно большое дело и победить, — поделилась Александра.

Благовещенки продолжат борьбу за звание лучшего работника сферы государственной молодёжной политики в финальном этапе всероссийского конкурса, сообщает администрация Благовещенска.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    Благодаря таким работникам молодёжь уезжает

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Благодаря подельникам ведра

  • Oldlord

    Oldlord
    38 минут назад

    Хорошенькие... )

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