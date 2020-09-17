Скончался Пётр Козец, главный режиссёр Амурского областного театра кукол

Фото: amurkukly.ru

В четверг утром, 17 сентября, скончался главный режиссёр Амурского областного театра кукол, заслуженный артист РФ Пётр Александрович Козец. Он возглавлял театр кукол с 1988 года.

Его коллеги по театру пишут, что Пётр Александрович подходил к созданию постановок по принципу: «Театр должен не только развлекать, но учить и воспитывать».

— С его приходом в истории театра начался качественно новый этап: иная эстетика, поиски современных решений и, что самое главное, высокохудожественные, заставляющие серьёзно задуматься, спектакли. Он умел разговаривать с маленькими детьми на понятном для них языке. Во всех его спектаклях дети видят, «что такое хорошо и что такое плохо». Он сохранял традиции старого доброго театра, но ещё он всегда поддерживал новаторские идеи молодых режиссёров. Много лет он сам выходил на сцену, и кукла оживала в его руках, — написали в своем Инстаграме артисты Амурского областного театра кукол.



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