Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:38 0

Скончался Пётр Козец, главный режиссёр Амурского областного театра кукол

Скончался Пётр Козец, главный режиссёр Амурского областного театра кукол
Фото: amurkukly.ru

В четверг утром, 17 сентября, скончался главный режиссёр Амурского областного театра кукол, заслуженный артист РФ Пётр Александрович Козец. Он возглавлял театр кукол с 1988 года.

Его коллеги по театру пишут, что Пётр Александрович подходил к созданию постановок по принципу: «Театр должен не только развлекать, но учить и воспитывать».

— С его приходом в истории театра начался качественно новый этап: иная эстетика, поиски современных решений и, что самое главное, высокохудожественные, заставляющие серьёзно задуматься, спектакли. Он умел разговаривать с маленькими детьми на понятном для них языке. Во всех его спектаклях дети видят, «что такое хорошо и что такое плохо». Он сохранял традиции старого доброго театра, но ещё он всегда поддерживал новаторские идеи молодых режиссёров. Много лет он сам выходил на сцену, и кукла оживала в его руках, — написали в своем Инстаграме артисты Амурского областного театра кукол.

Просмотров всего: 1442

#культура #память

распечатать


Общество 1

На аккаунт министерства культуры области подписались уже больше четырёх тысяч человек
Культура

Фотогалерея Амур.инфо: «Когда ангелы шутят» на «Амурской осени»
Культура

Прием заявок на фестиваль «Детство на Амуре» продлили до 1 ноября
Культура 1

Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 17 сентября
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь