Благовещенские водители сыграют в игры на АЗС, а ученики автошкол посмотрят стендап-шоу

В Амурской области проводится Всероссийская социальная кампания «Внимание на дорогу!», призванная рассказать пассажирам и пешеходам о том, как важно сохранять сосредоточенность на дороге. Её организаторы тесно взаимодействуют с областными ГИБДД, минтранспорта и минобразования. Кампания проводится в Амурской области с 14 по 20 сентября.

– К каждому участнику дорожного движения мы ищем свой подход. Ребенок воспринимает информацию не так, как взрослый. Да и взрослые разных возрастов воспринимают ее по-разному: то, что привлечет внимание молодой мамы, не заинтересует пенсионера. Мы стараемся работать со всеми участникам дорожного движения через их интересы, воздействовать на эмоции, – рассказала представитель экспертного центра «Движение без опасности» Елена Беллис.

Так, водителям Благовещенска предлагают сыграть в игру-расследование «Невнимательная восьмерка». Игра помогает понять, какие же ошибки чаще всего водители допускают за рулем авто. С 17 по 19 сентября сыграть в игру можно на трех АЗС города.

В двух автошколах Благовещенска покажут юмористический ролик в жанре стендап, в котором высмеивается рассеянность пешеходов и водителей.

На трех пешеходных переходах – по адресам: Мухина,100, 50-летия Октября,162, и Святителя Иннокентия, 6, – с 17 по 19 сентября будут стоять информационные стенды, которые ещё раз напомнят о том, как вести себя на дороге.

Закончится кампания в выходные. В субботу и воскресенье с 16:00 в Городском парке пройдут массовые мероприятия для всей семьи.

Несмотря на то, что основные мероприятия кампании проводятся в Благовещенске, организаторы рассчитывают, что областные ведомства передадут обучающие материалы в города и районы области.

Проект «Внимание на дорогу!» организован Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта Российской Федерации. В рамках реализации кампании в 15 регионах России проходят мероприятия с максимально широким охватом участников дорожного движения: пешеходов, настоящих и будущих водителей, детей в возрасте от 6 до 14 лет, родителей и педагогов.