В Благовещенске разыскивают 17-летнего парня

Фото: СУ СК РФ по Амурской области

В Благовещенске разыскивают 17-летнего юношу, который 30 августа ушел из дома и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба СК РФ России по Амурской области.

Приметы: на вид 17-18 лет, на момент ухода был одет в футболку и джинсы черного цвета, кроссовки на шнурках чёрно-жёлтого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить в следственные органы по телефонам: 8 (924) 744-00-20, 8 (4162) 51-05-83 или в полицию: 8 (4162) 49-08-70, 59-47-46, 102.