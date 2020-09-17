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17сентября
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сегодня, 13:30 2

Амурчанам окажут бесплатную юридическую помощь

25 сентября Ассоциация юристов России проведёт День открытых дверей. В рамках мероприятия всем желающим окажут бесплатную юридическую помощь.

Амурчан будут ждать сразу по нескольким адресам: улица Горького, 174, второй этаж; улица Зейская, 156/2, офис 103; улица Амурская, 180, офис 16; улица Институтская, 13; улица Загородная, 56.

Также консультации будут оказывать на горячей линии по телефонам: 8 (4162) 22-44-32 и 8 (914) 557-50-15.

Ежегодно в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» консультации получают более 100 тысяч человек в более чем 1 500 общественных приёмных, сообщает ассоциация.

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Комментарии
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  • КадрыЦМП

    КадрыЦМП
    2 часа назад

    25 августа?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Бесплатная - юридическая. Не бывает такого, это фантастика.

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