В Чигирях при пожаре пострадал мужчина (видео)

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В селе Чигири ночью пожарные тушили гараж. В результате происшествия пострадал мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Сообщение о возгорании гаража поступило в первом часу ночи. На место происшествия отправились пожарные-спасатели в составе 17 человек и четырех единиц техники. Через 11 минут открытое горение удалось ликвидировать.

В результате пожара гараж и находящиеся в нем два автомобиля выгорели полностью. Рядом стоящий дом удалось спасти.

Кроме этого, при пожаре пострадал 43-летний мужчина. Его с ожогами доставили в больницу.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара.