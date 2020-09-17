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17сентября
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сегодня, 13:19 3

В Чигирях при пожаре пострадал мужчина (видео)

В Чигирях при пожаре пострадал мужчина (видео)
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В селе Чигири ночью пожарные тушили гараж. В результате происшествия пострадал мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Сообщение о возгорании гаража поступило в первом часу ночи. На место происшествия отправились пожарные-спасатели в составе 17 человек и четырех единиц техники. Через 11 минут открытое горение удалось ликвидировать.

В результате пожара гараж и находящиеся в нем два автомобиля выгорели полностью. Рядом стоящий дом удалось спасти.

Кроме этого, при пожаре пострадал 43-летний мужчина. Его с ожогами доставили в больницу.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    одни криминальные новости

  • topaz

    topaz
    1 час назад

    Что-то в Чигирях все не слава Богу

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Прогневили

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