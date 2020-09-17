На реке Томь отмечен подъём воды

На основных и малых реках Приамурья отмечается спад уровня воды, по всему течению Амура, Зеи и Селемджи спад за сутки составил от 1 до 39 сантиметров. На реке Томь в районе Воскресеновки зафиксирован небольшой подъем воды на 3 сантиметра без угрозы подтопления. Специалисты отмечают, что это колебания в результате длительного стока в болотистой местности.

В Приамурье по-прежнему остаются подтоплены 29 приусадебных участков в Благовещенске, Ивановском и Серышевском районах, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. Сохраняется подтопление поймы на 2-94 сантиметра на реках: Амур (Константиновка, Иннокентьевка), Томь (Воскресеновка, Светиловка), река Белая (село Среднебелое), река Ивановка (Ивановка), река Завитая (Михайловка). Продолжается прием заявок на откачку воды по телефонам единой дежурной диспетчерской службы муниципальных образований, также на местах проводится подворовой обход оценочными комиссиями администраций. В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 59 человек и 28 единиц техники, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области.

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