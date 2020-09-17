В Благовещенске прямо на проезжей части скончалась пожилая горожанка

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В одном из городских пабликов, посвящённых происшествиям в Благовещенске, появилась информация о сбитом пешеходе.

«Театральная — Красноармейская сбили пешехода. К сожалению, для неё этот день стал последним», — опубликовали сообщение в инстаграм-аккаунте.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Благовещенска, информация о ДТП по данному адресу в органы внутренних дел не поступала.

– В 10:10 в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение со скорой помощи о том, что при переходе проезжей части стало плохо женщине. На момент приезда скорой помощи женщина скончалась. На место выехали сотрудники полиции. Личность женщины установлена — это местная жительница 1943 года рождения, — сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска.