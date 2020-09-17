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17сентября
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сегодня, 11:52 6

В Благовещенске прямо на проезжей части скончалась пожилая горожанка

В Благовещенске прямо на проезжей части скончалась пожилая горожанка
Фото: @dpskontrol_28rus

В одном из городских пабликов, посвящённых происшествиям в Благовещенске, появилась информация о сбитом пешеходе.

«Театральная — Красноармейская сбили пешехода. К сожалению, для неё этот день стал последним», — опубликовали сообщение в инстаграм-аккаунте.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Благовещенска, информация о ДТП по данному адресу в органы внутренних дел не поступала.

– В 10:10 в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение со скорой помощи о том, что при переходе проезжей части стало плохо женщине. На момент приезда скорой помощи женщина скончалась. На место выехали сотрудники полиции. Личность женщины установлена — это местная жительница 1943 года рождения, — сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Царство Небесное

  • ЕленаР

    ЕленаР
    2 часа назад

    Не понятно из статьи, женщину сбили или ей самой стало плохо? Может сначала нужно было выяснить все, а потом только статью писать!

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Статью читать не пробовали? "Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Благовещенска, информация о ДТП по данному адресу в органы внутренних дел не поступала." Что непонятно-то?

  • ЕленаР

    ЕленаР
    2 часа назад

    Если информация о ДТП не поступала, это не означает что его не было. Сама один раз видела как машина сбила парня на перекрестке, а он встал и ушел, сказал что даже скорую ему вызывать не нужно. Да и сколько недобросовестных водителей, которые уезжают с места ДТП, а если не было свидетелей, то и сообщить о ДТП некому.

  • topaz

    topaz
    1 час назад

    Плюсую, ЕленаР. К сожалению, не пойман - не вор, как говорится. А в статьях своих нужно использовать четкие формулировки, чтобы не пришлось потом левым комментаторам нюансы разжевывать.

  • inoy

    inoy
    43 минуты назад

    в других источниках написано, стало плохо бабушке, умерла до приезда медиков, прямо на переходе

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