Тарзан удалил видео, в котором признался в измене

Ролик, в котором Тарзан признает, что под воздействием запрещенных веществ вступил в интимную связь с двумя девушками, появился в Instagram 15 сентября. На следующий день видео было удалено.

В ролике Глушко утверждал, что его «накачали» препаратами, а затем девушки ограбили квартиру. Мошенницей супруг Королевой назвал актрису Анастасию Шульженко. Ранее певица обвинила ее в краже денег, после чего девушка объявила себя любовницей Тарзана.

«Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене… Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой», — заявлял Глушко.

При этом он заверил, что любит только супругу.