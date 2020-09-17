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17сентября
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сегодня, 11:17 0

Тарзан удалил видео, в котором признался в измене

Тарзан удалил видео, в котором признался в измене
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Бодибилдер и шоумен Сергей Глушко, известный как Тарзан, удалил из соцсетей свое признание в измене супруге — певице Наташе Королевой, пишут «Известия».

Ролик, в котором Тарзан признает, что под воздействием запрещенных веществ вступил в интимную связь с двумя девушками, появился в Instagram 15 сентября. На следующий день видео было удалено.

В ролике Глушко утверждал, что его «накачали» препаратами, а затем девушки ограбили квартиру. Мошенницей супруг Королевой назвал актрису Анастасию Шульженко. Ранее певица обвинила ее в краже денег, после чего девушка объявила себя любовницей Тарзана.

«Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене… Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой», — заявлял Глушко.

При этом он заверил, что любит только супругу.

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#происшествия #шоу-бизнес

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