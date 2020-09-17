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17сентября
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сегодня, 10:57 0

Россия упростила правила въезда в страну

Россия упростила правила въезда в страну
Фото: pixabay.com

Правительство упростило порядок въезда в Россию для иностранных граждан, пишет РИА Новости.

Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке.

По его словам, таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

— Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года, и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина, — пояснил премьер.

Также из законодательства исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право получить визу.

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#закон #российская власть

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