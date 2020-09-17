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сегодня, 11:01 0

Как после нашествия зомби: блогер рассказал, как выглядит Пхукет без туристов

Как после нашествия зомби: блогер рассказал, как выглядит Пхукет без туристов
Фото: www.instagram.com/konser80/

Блогер из Таиланда Марина @samuiblog поделилась в своем Инстаграме впечатлениями от недавней поездки на Пхукет путешественника Сергея Кововалова.

— Случилась у меня тут вынужденная поездка на Пхукет, который считается самым популярным островом Таиланда. А он в итоге оказался как после нашествия зомби, рассказывает Сергей. — Целые улицы, целые районы стоят закрытыми. Мелкие ларьки брошены как есть: остались машины для попкорна, посуда. Закрыты магазины, обменники, аптеки. На отелях висят таблички «Business for Sale». Закрыты даже 7-11!

Путешественник пишет, что пляжи пустынны. Местное население, которое жило за счет туристов, с пляжной линии переместилось в центр острова, в район Phuket Town. По наблюдениям Сергея, не всё спокойно сейчас на Пхукете.

— Периодически совершаются набеги в закрытые районы в поисках провизии. На периферии животные почуяли свободу и начали захватывать власть. Кажется, пора пересматривать «Птицы» Хичкока, «Планету Обезьян» и «Я легенда», — шутит путешественник.

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#отдых #туризм #коронавирус

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