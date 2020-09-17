Дракон для парка Дружбы готов
Красноярские мастера изготовили дракона для парка Дружбы в Благовещенске.
«Малая архитектурная форма «Дракон» уже готова и отправляется в Благовещенск!
Ждём прихода!» — сообщает официальный инстаграм-аккаунт парка.
Бронзовую фигуру дракона задумали установить к 25-летнему юбилею, который парк отметил в этом году. Китайский символ добра около метра в длину, его планируют расположить на металлическом ограждении.
Деньги на скульптуру помогли собрать спонсоры. На заводе пошли навстречу парка и снизили цену работ с 771 000 до 650 000 рублей.
Совсем скоро дракон украсит парк и станет ещё одной достопримечательностью и украсит фото многих горожан.
Просмотров всего: 236