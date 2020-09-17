Ефремов хочет создать российский тюремный театр

— Сегодня члены ОНК посетили Ефремова в СИЗО «Водник». Он не имеет жалоб и пребывает в нормальном расположении духа, имеет новые творческие планы. Так, актер заявил о необходимости создания российского тюремного театра, — сказал он.

По словам Мельникова, Ефремов высказал инициативу создать тюремный театр для заключенных и готов в этом участвовать. Конкретику пока члены ОНК с актером не обсуждали, о ней можно будет говорить после вступления приговора в силу.

— В колониях и некоторых СИЗО есть театральные студии, где Ефремов и другие заключенные могут творчески самореализоваться, — добавил он.

Мельников сообщил, что актер получил 30 кг передач за неделю пребывания в следственном изоляторе.

— Ему приходят буквально сотни писем со словами поддержки от самых разных людей. Также ему пытаются передать передачку, но пока этого сделать нельзя, поскольку лимит у него исчерпан, — сказал Мельников, добавив, что жалоб на условия содержания у актера нет.

Максимальный общий вес посылок и передач в СИЗО в месяц — 30 кг.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на 7,3 млн рублей. Сейчас актер содержится в СИЗО-5.