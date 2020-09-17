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17сентября
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сегодня, 10:42 0

Жителя Циолковского осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов

Жителя Циолковского осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов
Фото: pixabay.com

Свободненским судом был осужден житель Циолковского. Мужчину обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении боеприпасов, сообщает прокуратура области.

Осужденный хранил 677 граммов пороха на своём дачном участке, разрешения на это у него не было. Кроме того, в августе 2019 года мужчина изготовил 12 патронов к охотничьему оружию, также незаконно.

С учётом всех обстоятельств суд назначил мужчине 3 года и 6 месяцев условно и штраф в 110 тысяч рублей.

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#происшествия

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