Минфин предложил сократить расходы на зарплаты чиновников и программу вооружений

«Эти параметры у нас заложены и учтены в проекте бюджета, который сегодня одобрен на правительстве», — сообщил глава Минфина, уточнив, что суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 927 млрд руб., в 2022 году — 970 млрд руб. и около 900 млрд в 2023 году. «Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — сказал Силуанов.

Из-за пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть российский бюджет будет дефицитным. В 2020 году превышение расходов над доходами оценивается на уровне 4,4% ВВП, следует из проекта госбюджета. В 2021 году дефицит снизится до 2,4% ВВП, в 2022 году — до 1% ВВП, в 2023 году составит 1,1% ВВП.

В июле 2020 года Минфин в рамках подготовки к формированию госбюджета на ближайшие три года предложил снизить на 10% расходы более чем по 50 «незащищенным» статьям. Оптимизация не затронет дотации региональным бюджетам, расходы на исполнение так называемых публичных нормативных обязательств (социальные пособия, пенсии военнослужащим, которые в отличие от гражданских пенсий платятся из федерального бюджета, а не из бюджета ПФР, и т.д.), на содержание судебной системы, обслуживание госдолга и межбюджетные трансферты внебюджетным фондам. Помимо этих 10% Минфин предлагал и «оптимизировать» расходы на «обеспечение деятельности органов управления внебюджетных фондов», то есть административные расходы руководства фондов.

Последний раз подобное сокращение бюджета проводилось в 2016 году, после падения цен на нефть и сокращения нефтегазовых доходов. Но теперь правительство вынужденно было пойти и на сокращение оборонных расходов. Расходы на реализацию государственной программы вооружений будут урезаны на 5% в 2021–2023 годах.

Согласно проекту федерального бюджета, расходы на национальную оборону снизятся до 2,7% ВВП в 2021 году после 2,9% ВВП в 2020 году. В 2022 году они составят уже 2,6% ВВП, а в 2023 году — 2,5% ВВП.

Ежегодное распределение ассигнований в рамках десятилетней госпрограммы вооружений (ГПВ), которую два года назад утвердил президент Владимир Путин, засекречено, известен только ее общий объем. На реализацию ГПВ с 2018 по 2027 год предусмотрено 20 трлн руб., из них 19 трлн –– на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники и 1 трлн — на строительство соответствующей инфраструктуры, приводили данные в Минобороны.

Сейчас ежегодный объем гособоронзаказа составляет примерно 1,5 трлн руб., говорил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов. После 2020 года он должен был начать сокращаться, говорил в 2018 году на военных совещаниях в Сочи Владимир Путин. Это связано с тем, что уровень современного вооружения в Российской армии приближается к 60%, а к концу 2020 года стоит задача достичь 70% и поддерживать его до 2027 года.

Отказ от индексации зарплат госслужащих применялся во время кризиса 2014–2017 годов. Позже зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год.