Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:16 2

В Благовещенске готовят дополнительные группы для малышей от 1,5 до 3 лет

В Благовещенске готовят дополнительные группы для малышей от 1,5 до 3 лет
Фото: благовещенск.рф

В ближайшие три месяца в Благовещенске появятся группы на 70 мест для детей от 1,5 до 3 лет. В помещениях, где будут заниматься малыши, уже начался ремонт. Принять юных воспитанников смогут в начале января.

На первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 52/2, выделено помещение общей площадью более 400 квадратных метров. Здесь откроют две группы на 50 малышей. Подрядная организация проведёт перепланировку с учётом всех необходимых требований, оборудует отдельный вход для родителей и детей, теплоузел, электрощитовую, сообщает администрация Благовещенска.

Строители уже сносят старые перегородки, вывозят образовавшийся мусор. Работы выполняются согласно проекту. Будущий детский сад станет девятым филиалом городской прогимназии. Этот корпус предназначен для малышей до 3 лет, после чего их планируют переводить в основные корпуса прогимназии.

Ещё одна группа на 20 мест появится на первом этаже многоквартирного дома по улице Ленина, 283. Новый филиал детского сада № 55 также уже начал преображаться.

— На сегодняшний день проблема с детскими местами для детей от полутора до 3 лет достаточно актуальна в Благовещенске. Мы планово пытаемся эту проблему решать за счёт создания дополнительных групп для самых маленьких наших жителей. В этом году благодаря поддержке правительства Амурской области и лично губернатора городу были выделены средства на создание 70 дополнительных мест, – рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Просмотров всего: 273

#дети

распечатать

Фотогалерея

Общество 3

Василий Орлов оценил школьное меню в Михайловском районе
Спорт 2

В Бурейском районе детей из малообеспеченных семей бесплатно обучат хоккею
Культура

Прием заявок на фестиваль «Детство на Амуре» продлили до 1 ноября
Общество

Новый фейк в социальных сетях: амурским семьям обещают по 50 тысяч из средств материнского капитала
Комментарии
Показать все (2)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    так Поцелуева заявляла что мест хватает на всех детей-неувязочка какая то

  • Undertaker

    Undertaker
    30 минут назад

    По блату?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь