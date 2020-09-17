В Благовещенске готовят дополнительные группы для малышей от 1,5 до 3 лет

Фото: благовещенск.рф

В ближайшие три месяца в Благовещенске появятся группы на 70 мест для детей от 1,5 до 3 лет. В помещениях, где будут заниматься малыши, уже начался ремонт. Принять юных воспитанников смогут в начале января.

На первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 52/2, выделено помещение общей площадью более 400 квадратных метров. Здесь откроют две группы на 50 малышей. Подрядная организация проведёт перепланировку с учётом всех необходимых требований, оборудует отдельный вход для родителей и детей, теплоузел, электрощитовую, сообщает администрация Благовещенска.

Строители уже сносят старые перегородки, вывозят образовавшийся мусор. Работы выполняются согласно проекту. Будущий детский сад станет девятым филиалом городской прогимназии. Этот корпус предназначен для малышей до 3 лет, после чего их планируют переводить в основные корпуса прогимназии.

Ещё одна группа на 20 мест появится на первом этаже многоквартирного дома по улице Ленина, 283. Новый филиал детского сада № 55 также уже начал преображаться.

— На сегодняшний день проблема с детскими местами для детей от полутора до 3 лет достаточно актуальна в Благовещенске. Мы планово пытаемся эту проблему решать за счёт создания дополнительных групп для самых маленьких наших жителей. В этом году благодаря поддержке правительства Амурской области и лично губернатора городу были выделены средства на создание 70 дополнительных мест, – рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.