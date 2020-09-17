Глава Минздрава опроверг сообщения об обязательной вакцинации против коронавируса

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок в связи с тем, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить медиков стимулирующих выплат за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.

«Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчеркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается», - сказал министр.

Ранее Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) опубликовал доклад, в котором указывается, что государство вправе устанавливать условия осуществления мер социальной поддержки. По мнению экспертов института, для медицинских работников обязательным условием для получения социальной поддержки следует установить вакцинацию против нового коронавируса. В докладе также отмечается, что «исключения могут касаться выявленных у работников противопоказаний и иных объективных причин».

Позже директор ЦНИИОИЗ Ольга Кобякова сообщила, что это мнение отдельных экспертов, которое не является официальной позицией института.