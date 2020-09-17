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17сентября
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Фотогалерея Амур.инфо: «Когда ангелы шутят» на «Амурской осени»

Фотогалерея Амур.инфо: «Когда ангелы шутят» на «Амурской осени»

В Благовещенске продолжается фестиваль кино и театра «Амурская осень». Накануне в ОКЦ в рамках конкурса антрепризы прошёл спектакль «Когда ангелы шутят» режиссера Валерии Итименевой.

В ролях: Светлана Антонова, Илья Шакунов, Дмитрий Мухамадеев, Алексей Шевченков, Наталия Антонова, Алексей Моисеев, Олег Соколов.

Партнеры российского фестиваля кино и театра «Амурская осень»:

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Магазин корейской косметики Keauty @keauty_blg — это более 70 брендов, зона с люксовым сегментом, mask bar (более 300 видов масок для лица), профессиональный подбор косметики с определением типа кожи и её состояния, а также скидки, акции, подарки всем покупателям.

Специалисты юридического центра Юлии Сухановой @suhanova_centre готовы оперативно оказать различную правовую помощь владельцам малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам помочь в решении любых правовых проблем.

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#Фестиваль «Амурская осень» #культура #отдых

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