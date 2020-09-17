Василий Орлов оценил школьное меню в Михайловском районе

Фото: www.instagram.com/va.orlov

Губернатор Приамурья в ходе рабочей поездки посетил школу в Михайловском районе. Визит в образовательное учреждение был незапланированным.

О своем неожиданном посещении Василий Орлов рассказал в личном инстаграм-аккаунте. Он решил заехать в школу в селе Михайловка и посмотреть школьное меню без «прикрас» и подготовок.

«В принципе ту работу, которую я увидел, можно охарактеризовать как «хорошо». Питание детей в школах у меня на особом контроле, поэтому такие незапланированные визиты будут ещё не один раз», – написал губернатор.