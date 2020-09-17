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17сентября
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сегодня, 09:50 3

Василий Орлов оценил школьное меню в Михайловском районе

Василий Орлов оценил школьное меню в Михайловском районе
Фото: www.instagram.com/va.orlov

Губернатор Приамурья в ходе рабочей поездки посетил школу в Михайловском районе. Визит в образовательное учреждение был незапланированным.

О своем неожиданном посещении Василий Орлов рассказал в личном инстаграм-аккаунте. Он решил заехать в школу в селе Михайловка и посмотреть школьное меню без «прикрас» и подготовок.

«В принципе ту работу, которую я увидел, можно охарактеризовать как «хорошо». Питание детей в школах у меня на особом контроле, поэтому такие незапланированные визиты будут ещё не один раз», – написал губернатор.

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#губернатор #дети #школа

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Под сосиськи яковлевой пиарнуться решил по стопам поднятия рейтинга?

  • Разнящий

    Разнящий
    56 минут назад

    Пусть в Благе в 26 заедет, зелёный омлет попробует.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 минута назад

    Ваську кашкой накормили?

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