В Мазановском районе пропала женщина

Поисковый отряд «Гром» просит помочь в поисках жительницы Новокиевского Увала Людмилы Антоновны Хлистуновой 1964 года рождения. 15 сентября она ушла из дома на улице Мелиораторов и до сегодняшнего дня её местонахождение неизвестно.

Приметы: среднего телосложения, волосы русые, была одета в кофту синего цвета, серый кардиган и черные брюки. Женщина может быть дезориентирована. Всех, кому что-то известно о том, где сейчас находится Людмила Антоновна, просят сообщить по адресу: город Свободный, ул. 40-летия Октября, 74, кабинет 12, телефон: 8 (914) 584-71-10, или по телефонам: 8 (914) 046-35-44, 8 (914) 606-28-40.

Просмотров всего: 596

#происшествия

распечатать

sirotova