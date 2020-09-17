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17сентября
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сегодня, 09:53 0

В Мазановском районе пропала женщина

В Мазановском районе пропала женщина
Фото: @grompoisk

Поисковый отряд «Гром» просит помочь в поисках жительницы Новокиевского Увала Людмилы Антоновны Хлистуновой 1964 года рождения. 15 сентября она ушла из дома на улице Мелиораторов и до сегодняшнего дня её местонахождение неизвестно.

Приметы: среднего телосложения, волосы русые, была одета в кофту синего цвета, серый кардиган и черные брюки.

Женщина может быть дезориентирована.

Всех, кому что-то известно о том, где сейчас находится Людмила Антоновна, просят сообщить по адресу: город Свободный, ул. 40-летия Октября, 74, кабинет 12, телефон: 8 (914) 584-71-10, или по телефонам: 8 (914) 046-35-44, 8 (914) 606-28-40.

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#происшествия

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