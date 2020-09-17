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17сентября
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сегодня, 09:35 0

Двух амурчан будут судить за незаконную организацию азартных игр

Двух амурчан будут судить за незаконную организацию азартных игр
Фото: pixabay.com

Благовещенская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух горожан. Они обвиняются в незаконной организации азартных онлайн-игр, сообщает пресс-служба ведомства.

Как полагает следствие, 33-летняя женщина и 25-летний мужчина с февраля 2019 года по май 2020 года незаконно организовали и проводили в Благовещенске азартные игры с использованием интернета, получая при этом доход.

Противозаконные действия выявили и пресекли сотрудники полиции. Игровое оборудование было изъято, сообщает амурская прокуратура.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд.

За указанное преступление каждому из виновных грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет или без такового.

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#криминал #происшествия #суды

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