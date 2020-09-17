Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 16 сентября

Выбор читателей за 16 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 16 сентября.

К началу следующего года мост через Зею будет строить тысяча рабочих

Утром 16 сентября строительство моста через Зею проинспектировали губернатор Приамурья Василий Орлов и министр транспорта области Александр Зеленин. Как сообщил руководитель минтранса, стройка идёт с незначительным отставанием — помешала погода.

Житель микрорайона угрожает отравить домашних собак в округе

На третьем подъезде многоквартирного жилого дома 16/5 по Игнатьевскому шоссе появилось объявление. Автор сообщения предупреждает, что за домом рассыпаны вредные для собак вещества.

В Благовещенске найден труп

В городских пабликах Благовещенска появилась информация о том, что между улицами Больничной и Батарейной найден труп.

Родители утонувшего год назад подростка хотят возобновить уголовное дело

В Благовещенске 10 июля 2019 года утонул 16-летний парень. Родители погибшего считают, что подростка никто не пытался спасти и требуют возобновить уголовное дело. Однако следствие установило, что попытки спасения предпринимались, а происшествие — всего лишь несчастный случай.

Просмотров всего: 8

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество

Выбор читателей за 15 сентября
Общество

Передать информацию о трудовой деятельности амурчане теперь могут онлайн
Общество

Выбор читателей за 14 сентября
Общество

Выбор читателей за 13 сентября
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь