Выбор читателей за 16 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 16 сентября.
К началу следующего года мост через Зею будет строить тысяча рабочих
Утром 16 сентября строительство моста через Зею проинспектировали губернатор Приамурья Василий Орлов и министр транспорта области Александр Зеленин. Как сообщил руководитель минтранса, стройка идёт с незначительным отставанием — помешала погода.
Житель микрорайона угрожает отравить домашних собак в округе
На третьем подъезде многоквартирного жилого дома 16/5 по Игнатьевскому шоссе появилось объявление. Автор сообщения предупреждает, что за домом рассыпаны вредные для собак вещества.
В Благовещенске найден труп
В городских пабликах Благовещенска появилась информация о том, что между улицами Больничной и Батарейной найден труп.
Родители утонувшего год назад подростка хотят возобновить уголовное дело
В Благовещенске 10 июля 2019 года утонул 16-летний парень. Родители погибшего считают, что подростка никто не пытался спасти и требуют возобновить уголовное дело. Однако следствие установило, что попытки спасения предпринимались, а происшествие — всего лишь несчастный случай.
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