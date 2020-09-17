Выбор читателей за 16 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 16 сентября.

Утром 16 сентября строительство моста через Зею проинспектировали губернатор Приамурья Василий Орлов и министр транспорта области Александр Зеленин. Как сообщил руководитель минтранса, стройка идёт с незначительным отставанием — помешала погода.

На третьем подъезде многоквартирного жилого дома 16/5 по Игнатьевскому шоссе появилось объявление. Автор сообщения предупреждает, что за домом рассыпаны вредные для собак вещества.

В городских пабликах Благовещенска появилась информация о том, что между улицами Больничной и Батарейной найден труп.

В Благовещенске 10 июля 2019 года утонул 16-летний парень. Родители погибшего считают, что подростка никто не пытался спасти и требуют возобновить уголовное дело. Однако следствие установило, что попытки спасения предпринимались, а происшествие — всего лишь несчастный случай.