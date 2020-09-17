Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 17 сентября
XVIII фестиваль кино и театра «Амурская осень» в самом разгаре. Рассказываем, что сегодня пройдет в Благовещенске в рамках фестиваля.
Конкурсная программа короткометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум», 16:00, 16:15):
– «Невесомость»
– «Эмансипе»
– «Сценарий»
– «Обычная история»
– «Фейерверк»
Конкурсная программа полнометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум»):
– 18:00, 18:15 – «Хищники»
– 20:00, 20:15 – «Клятва»
Конкурсная программа антрепризных спектаклей (ОКЦ, 19:00):
– «Яблоко раздора»
Программа внеконкурсных показов (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00):
– Специальный показ фильма «Жизнь после жизни»
– Специальный показ документального фильма «35 миллиметров»
– Специальный показ фильма «Я свободен».
Напоминаем, что билеты на фильмы можно получить бесплатно в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Подробно о каждом из фильмов конкурсной программы вы можете прочитать в официальном инстаграм-аккаунте фестиваля. Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.
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