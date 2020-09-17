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17сентября
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сегодня, 08:30 1

Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 17 сентября

Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 17 сентября

XVIII фестиваль кино и театра «Амурская осень» в самом разгаре. Рассказываем, что сегодня пройдет в Благовещенске в рамках фестиваля.

Конкурсная программа короткометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум», 16:00, 16:15):

– «Невесомость»

– «Эмансипе»

– «Сценарий»

– «Обычная история»

– «Фейерверк»

Конкурсная программа полнометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум»):

– 18:00, 18:15 – «Хищники»

– 20:00, 20:15 – «Клятва»

Конкурсная программа антрепризных спектаклей (ОКЦ, 19:00):

– «Яблоко раздора»

Программа внеконкурсных показов (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00):

– Специальный показ фильма «Жизнь после жизни»

– Специальный показ документального фильма «35 миллиметров»

– Специальный показ фильма «Я свободен».

Напоминаем, что билеты на фильмы можно получить бесплатно в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Подробно о каждом из фильмов конкурсной программы вы можете прочитать в официальном инстаграм-аккаунте фестиваля. Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.

Партнеры Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень»:

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#Фестиваль «Амурская осень» #кино #культура #отдых

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Комментарии
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  • Nifashev

    Nifashev
    2 часа назад

    Все эти премьеры - дело замечательное! Я бы студентов и школьников на них просвещал - культпоходами в добровольно-плановом порядке.

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