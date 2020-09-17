Гороскоп 17 сентября: Ракам бездумное решение подарит безграничную радость, а Тельцы смогут громко заявить о себе

Восход Солнца: 06:09

Заход Солнца: 18:39

Солнце в Деве.

Овен. В первой половине дня велика вероятность обидеть кого-то из близких, чтобы уже вечером попросить прощения. Вы очень устали, звёзды советуют: если есть возможность, передохните, сейчас для этого подходящее время. А вскоре ваши восстановленные во время отдыха силы вам могут понадобиться.

Телец. Вы сможете достаточно громко заявить о себе и своих способностях, занявшись организационными делами на работе. Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Вероятно возникновение проблем в сфере профессиональной деятельности или общение с нежелательными людьми.

Близнецы. Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Ваш жизненный потенциал будет несколько ниже, чем обычно, поэтому перепроверяйте себя во всем. Будьте осторожны, работая с острыми предметами. В сексуальной сфере вас подстерегают разочарования. Надежды скорее всего не сбудутся, а мечты так и останутся мечтами.

Рак. Бездумное решение приведет вас к бездумному поступку, который в свою очередь подарит безграничную радость. Активный, трудовой день. Сегодня нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе и побуждать к решительным действиям. Не стоит посвящать в свои планы партнеров и близких, они могут не понять и не одобрить их.

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Лев. День отдыха, размышлений, созерцательности. Благоприятны физические нагрузки, занятия спортом, длительные прогулки. В любом деле сегодня не стоит полагаться на чужое мнение или ожидать помощи от кого-либо. Нельзя отказывать в выполнении просьб. Отношения с любимым человеком наладятся. Но следите за тем, чтобы не обидеть его неосторожным словом.

Дева. Напряжённый день, связанный с духовным очищением, познанием нравственных законов, прозрением. Если сегодня вы захотите сделать покупку, не медлите, так как она окажется удачной. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений. Всю энергию лучше направить на работу — вас непременно ждет успех.

Весы. Неблагоприятный день. Вероятны неоправданные материальные потери, которые отразятся на отношениях в семье. Если это произойдёт, то оцените свои силы и возможности для исправления создавшейся ситуации. Не откладывайте решительных действий. У вас должно все получиться. Во второй половине дня возможно расстройство нервной системы, бессонница.

Скорпион. Вас попробуют втянуть в грязные игры со сплетнями, но присоединяться ни в коем случае нельзя. Сегодня вы почувствуете и эйфорию, и уныние из-за резких перепадов настроения.

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Стрелец. Сегодня представители Стрельцов окажутся под покровительством Высших сил. Благоприятна деятельность, связанная с недвижимостью, милосердием и спонсорской помощью. Возможна деловая поездка. Больным людям, страдающим хроническими заболеваниями, не стоит терять контроль над здоровьем. Сегодня любое дело потребует от вас гораздо больше усилий и времени, чем вы предполагали.

Козерог. Благоприятный день для заключения брака, семейных отношений, любовных приключений. Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Звёзды советуют взвесить свои возможности и не предъявлять партнёрам повышенных требований. Гармония в общении с близким человеком, доверие и благожелательность благоприятно скажутся на вашем душевном комфорте.

Водолей. День пробуждения внутренних сил. Благоприятны творческая деятельность, поездки, созидательная деятельность, например, ремонт или строительство. Для мужчин-Водолеев вероятны новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Женщинам-Водолеям звёзды не рекомендуют идти навстречу новым любовным приключениям — возможны ложные обещания, разочарования или болезнь.

Рыбы. Если будет возможность участвовать в каком либо конкурсе — не отказывайтесь, потому что сегодня Рыбы — бесспорные победители. День равновесия, обретения новых источников энергии, самоуглубления. Будьте бдительны, не принимайте никаких важных решений и выжидайте.

Астролог: Вальдемар Небоходцев