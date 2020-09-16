В Бурейском районе детей из малообеспеченных семей бесплатно обучат хоккею

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В Бурейском районе на средства президентского гранта «В будущее с надеждой» дошкольников из малообеспеченных семей будут бесплатно обучать хоккею. Тренировки смогут посещать дети в возрасте от 3,5 до 6 лет.

Как сообщает пресс-служба правительства области, проект направлен на поддержку малообеспеченных семей и предоставление равных возможностей для занятий спортом дошкольников из семей с низким достатком. В нем смогут поучаствовать 30 ребят. На средства гранта им будет приобретена вся экипировка.

Перед тем, как приступить к занятиям, в поселке Новобурейском для детей проведут экскурсию на Ледовой арене, где они смогут посмотреть 10-минутную тренировку младшей группы хоккеистов.

Первые занятия для юных спортсменов пройдут в спортивном зале. Пробные свободные катания, с предоставлением коньков и необходимой экипировкой, начнутся в начале сезона.

– Малообеспеченным семьям не под силу обеспечить детям занятия в секции по этому виду спорта из-за больших затрат. Как и любые другие виды спорта, хоккей требует значительных средств для покупки защитной экипировки - комплект самой бюджетной хоккейной формы на ребенка в возрасте 3,5-6 лет стоит до 20 000 рублей. В связи с этим возникла необходимость оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, чьи дети хотели бы заниматься хоккеем, но не могут из-за финансовых трудностей. На решение этой проблемы и направлен наш проект, – поделилась руководитель автономной некоммерческой организации Центр спортивного развития «Снежная королева» Юлия Погуляева.