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16сентября
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сегодня, 18:36 0

Жительница Белогорска отобрала деньги у пенсионерки

Жительница Белогорска отобрала деньги у пенсионерки
Фото: pixabay.com

Сотрудники МО МВД России «Белогорский» задержали подозреваемую в совершении грабежа в отношении 85-летней женщины. Как сообщает пресс-служба амурской полиции, девушка избила женщину и отобрала у неё деньги.

Предварительно установлено, что подозреваемая пришла домой к пенсионерке и попросила деньги взаймы. Пожилая амурчанка отказала. Тогда злоумышленница стала наносить ей удары. Испугавшись за свое здоровье, пенсионерка отдала 1 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления может быть причастна ранее судимая местная жительница 1991 года рождения. Девушку задержали. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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