Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:47 0

В Тынде предприниматель задолжал сотруднику почти полмиллиона рублей

В Тынде предприниматель задолжал сотруднику почти полмиллиона рублей
Фото: pixabay.com

В Тынде генеральный директор предприятия больше двух месяцев полностью не выплачивал зарплату сотруднику. При этом в фирме были деньги, но потрачены они были на другие цели.

Согласно материалам уголовного дела, 34-летний мужчина, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющим свою деятельность на территории города Тында и Тындинского района, свыше двух месяцев не выплачивал полностью заработную плату за период с июня 2016 по декабрь 2018 года одному из своих работников. При этом, как показала проведенная в ходе предварительного следствия судебная экономическая экспертиза, необходимые для выплаты заработной платы денежные средства у организации имелись, однако направлялись на нужды, связанные с производственной деятельностью, не являвшиеся первоочередными по сравнению с выплатой работнику заработанного, сообщает амурское следственное управление.

В результате принятых мер на стадии предварительного следствия вся задолженность по заработной плате в сумме около 450 тысяч рублей перед работником была погашена. Сейчас следствием заявлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначения судебного штрафа.

Просмотров всего: 160

#Тында #финансы #закон #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Жительница Белогорска отобрала деньги у пенсионерки
В России и мире

Россия задала ЕС вопросы об обвинениях по делу Навального
В России и мире

Мошенники обещают большие деньги на несуществующих электронных биржах
В России и мире

Маткапитал предлагают использовать на ремонт жилья
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь