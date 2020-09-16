В Тынде предприниматель задолжал сотруднику почти полмиллиона рублей

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В Тынде генеральный директор предприятия больше двух месяцев полностью не выплачивал зарплату сотруднику. При этом в фирме были деньги, но потрачены они были на другие цели.

Согласно материалам уголовного дела, 34-летний мужчина, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющим свою деятельность на территории города Тында и Тындинского района, свыше двух месяцев не выплачивал полностью заработную плату за период с июня 2016 по декабрь 2018 года одному из своих работников. При этом, как показала проведенная в ходе предварительного следствия судебная экономическая экспертиза, необходимые для выплаты заработной платы денежные средства у организации имелись, однако направлялись на нужды, связанные с производственной деятельностью, не являвшиеся первоочередными по сравнению с выплатой работнику заработанного, сообщает амурское следственное управление.

В результате принятых мер на стадии предварительного следствия вся задолженность по заработной плате в сумме около 450 тысяч рублей перед работником была погашена. Сейчас следствием заявлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначения судебного штрафа.