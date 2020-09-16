Мошенники обещают большие деньги на несуществующих электронных биржах

58-летний житель Рубцовска, что в Алтайском крае, наткнулся в интернете на рекламу легкого заработка на электронной бирже. Перейдя по ссылке, мужчина ввел свои данные и номер телефона. Через несколько минут с ним связался сотрудник колл-центра и предложил вложиться в электронную биржу, пообещав увеличение капитала в несколько раз.

Очарованный перспективами инвестор перевел по указанному ему номеру 195 тыс. рублей. На следующий день начинающему Рокфеллеру снова позвонили — теперь уже с предложением оформить кредит, чтобы увеличить свой капитал и, соответственно, грядущие барыши. Упускать возможность, разумеется, было нельзя, так что будущий миллионер согласился, взял в банке взаймы 500 тыс. рублей и перевел их на пять абонентских номеров. Неделю спустя доверчивый гражданин проверил свой банковский счет, но обещанных миллионов там не увидел, после чего обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы сроком до шести лет, — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В аналогичную ситуацию попала и 34-летняя жительница Воронежа, также соблазнившаяся обещанием легкого и быстрого заработка. Она точно так же заполнила анкету в интернете, после чего ей позвонили с обещаниями увеличить ее пассивный доход благодаря электронным торгам на бирже. Поверив в возможность поправить финансовое положение, женщина перевела 700 тыс. рублей в качестве предоплаты за участие в торгах.

Получив деньги, мошенники перестали выходить на связь, а сумма на счету обманутой вкладчицы так и не увеличилась. Женщина обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст 159 УК РФ.

У россиян вырос интерес к инвестициям, чем и стали в последнее время активно пользоваться мошенники, отметил в разговоре с «Известиями» экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.

— Сейчас ставки по банковским вкладам становятся всё ниже, курс у ЦБ идет на снижение ключевой ставки, соответственно, доходность по банковским продуктам всё меньше. Естественно, люди хотят найти какие-то альтернативные решения. Многие мошенники этим пользуются и обманывают потенциальных инвесторов, — подчеркивает специалист.

Связывает интерес к инвестициям у российских граждан с падением ставок по депозитам и аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. Однако в кризис такая ситуация неизбежна, и лучше не рисковать, связываясь с сомнительными предложениями, считает финансист.

Чтобы избежать мошенничества, деньги можно передавать только брокерской компании, которая имеет лицензию Банка России, подчеркивает Дмитрий Голубовский.

— Любая иностранная компания, чей сайт может быть даже оформлен на русском языке, скорее всего, зарегистрирована в какой-нибудь дальней стране, в лучшем случае на Мальте, в худшем — на Виргинских Островах. Допустим, что они легальны, но при этом они всё равно могут вас обмануть. И чтобы доказать это, вам придется лететь туда и судиться там, — отмечает аналитик.

Эксперт подчеркивает, что не стоит пытаться «ловить рыбку в мутной воде», и рекомендует начинающим инвесторам пользоваться лишь самыми простыми, проверенными и доступными инструментами — например, приобретать облигации государственных банков. Ни в коем случае нельзя переводить свои накопления неизвестно кому обычной трансакцией по карте.

— Брокеры никогда не попросят вас перевести деньги по карте, только официальным зарегистрированным банковским переводом, — подчеркивает Голубовский.

В первую очередь всегда нужно смотреть на лицензии компаний, указывает Вячеслав Абрамов. По его словам, доступ к бирже, как правило, возможен только через брокера. Список брокеров, в свою очередь, опубликован на сайте Московской биржи, где можно посмотреть список официально допущенных участников торгов.

— На сайте ЦБ можно посмотреть, выданы ли лицензии той или иной организации, и понять, есть ли у брокера, предлагающего свои услуги, лицензия на осуществление этой деятельности. Исходя из этого, потенциальные инвесторы могут для себя понять, надежная ли это компания. Дальше уже всё зависит непосредственно от выбранного продукта, — отмечает он.

Кроме того, всегда необходимо проявлять разумную осмотрительность и перед любым решением, связанным с денежными операциями, изучать имеющуюся информацию о той или иной компании, указывает ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов.

— В последнее время такой вид мошенничества распространился не только в России, но и в Китае. И буквально несколько месяцев назад комиссия по ценным бумагам Китая выпустила перечень 250 электронных площадок, с которыми не надо связываться, — отметил он.

В России же защита от недобросовестных брокеров гарантируется федеральным законом № 397-ФЗ, вступившим в силу два года назад.

— Он защищает потенциальных инвесторов в отношении брокеров, то есть каждая индивидуальная инвестиционная рекомендация, которая исходит от брокера для клиента, фиксируется, и этим защищен инвестор, — отмечает Вячеслав Абрамов.

Согласно этому закону, деятельностью по инвестиционному консультированию признается оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг и сделок с ними путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Само консультирование должно осуществляться на основании соответствующего договора. Кроме того, закон предусматривает обязанность инвестиционного консультанта оказывать услуги «добросовестно, разумно и действовать в интересах клиента».

По словам Вячеслава Абрамова, на протяжении двух последних лет Центробанк ведет дискуссию с брокерами относительно того, как в дальнейшем будут осуществляться предусмотренные законом гарантии. Меры по защите инвесторов, безусловно, важны, но могут усложнить работу брокеров, считает эксперт.