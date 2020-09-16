За разорение гнёзд краснокнижных птиц амурчанам грозит штраф до полутора миллионов рублей

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В Амурской области штрафы для нарушителей, наносящих вред природе, теперь распространили и на не вылупившихся птиц и рыб редких видов. Изменения были внесены в Постановление Правительства Амурской области.

Разоренное гнездо с тремя аистиными яйцами обойдется возможному «вредителю» в 1,5 миллиона рублей. Одно яйцо дальневосточного аиста тянет на 500 тысяч рублей, японского журавля — 750 тысяч, сообщает управление по охране животного мира Амурской области.

При вылове самки краснокнижной рыбы с икрой ущерб за нее будет умножен на два — отдельно за маму и неудавшихся мальков. За каждый килограмм черной икры взыскивается дополнительно 100 процентов «таксы» за уничтожение рыбы семейства осетровых. За каждый килограмм икры лососевых рыб — плюс 200 процентов за одну рыбину.

Кроме того, теперь амурчанам придется дорого заплатить не только за добычу или случайное уничтожение краснокнижных животных, но и за их ранение. Так, если травма не привела к смерти или утрате способности проживания в естественной среде, сумма компенсации будет составлять 50 процентов от обычного штрафа за данное животное. Если же повреждение оказалось смертельным, животное не выжило или вынуждено до конца жизни провести в неволе, оплатить придется полную стоимость. Так, к примеру, штраф за «голову» амурского лесного кота составляет 60 тысяч рублей, гималайский медведь «стоит» 100 тысяч, а серый журавль — 75 тысяч рублей.