В Благовещенске создадут общую схему ливнёвок

В Благовещенске начался второй этап разработки общегородской схемы водоотведения. Уже готова предварительная модель на основе имеющейся технической и исполнительной документации.

Специалисты «Центра теплоэнергосбережений» приступают к «полевому» этапу работы. По его итогам сформируют вариантную схему организации системы сбора и очистки поверхностного стока города.

Каждый год Благовещенск топит сильными ливнями. В мэрии проблему подтопления будут решать поэтапно. Сначала сотрудники «Центра теплоэнергосбережений» разработают общегородскую схему ливневой канализации. Утвердят её уже в декабре этого года.

— В районах, где проблема стоит наиболее остро, мы предусмотрим локальные решения. Например, микрорайон страдает больше всего. Здесь есть несколько причин. В последние годы проходят аномальные дожди. В этом году за несколько часов выпала почти месячная норма осадков., — написал в своей страничке в инстаграм мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Микрорайон сильно застроен. А объём дождевой воды значительно больше, чем пропускная способность труб. Сами трубы достаточно изношены, имеют недостаточный диаметр и забиты грунтом. А на отдельных участках сети ливневой канализации труб совсем нет. Мэр пояснил, что вода уходит в Асташинские озёра и Бурхановку. А если она идёт в грунт, то топит подвалы ближайших домов.

Сейчас предлагается несколько путей решения проблемы. Реконструировать ливнёвую сеть в микрорайоне, построить магистраль водоотвода в Зею или Чигиринку, углубить дно Асташинских озёр и русла Бурхановки, устроить водоприёмные ёмкости для вывода воды и устроить шлюзовые переходные системы. Они при сухой погоде будут выводить воду с озёр и обеспечивать приём большего количества воды в ливни.