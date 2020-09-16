Маткапитал предлагают использовать на ремонт жилья

Инициативу в правительство в ближайшее время направит ОНФ, который провел мониторинг наиболее востребованных мер поддержки семей. В Минстрое заявили, что изучат предложение, когда оно поступит.

Президентское движение ОНФ в ближайшее время намерено обратиться в правительство с инициативой о новых мерах поддержки семей. Одно из предложений — дать возможность потратить маткапитал на ремонт квартиры. Об этом сообщила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.

— У нас есть проект «Прямая линия. Продолжение». В его рамках мы возвращаемся к темам, которые звучали во время общения Владимира Путина с населением в 2019 году. Одной из них было использование материнского капитала. Мы выступаем своеобразным оператором, работаем с общественными организациями. «Союз матерей» предложил, чтобы маткапитал можно было использовать для ремонта жилья, — рассказала она.

По словам Юлии Зимовой, также именно эта мера стала самой популярной в исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». О ее востребованности сказали 46% респондентов, при этом за приобретение на деньги маткапитала автомобиля высказались 44%.

Опрос был проведен в конце 2019 года, в нем приняли участие 10 тыс. человек.

— Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально, — пояснила Юлия Зимова.

Сегодня маткапитал составляет 466,6 тыс. рублей за первого ребенка, 150 тыс. — за второго. Семьи могут потратить его в том числе на покупку квартиры, взять ипотеку или построить новое жилье. 1 марта Владимир Путин подписал закон о продлении программы как минимум до конца 2026 года с ежегодной индексацией маткапитала.

Как выяснили «Известия», инициативу ОНФ готовы поддержать в Госдуме.

— Ремонт для семьи всегда связан с серьезными расходами, особенно если ребенок только родился, а у родителей невысокие доходы. Думаю, что против этого предложения возражать не надо. Если такая инициатива будет оформлена законодательно и поступит в Госдуму, то мы бы ее поддержали, — пояснила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Любовь Духанина считает, что комфортные условия проживания связаны не только с покупкой нового жилья.

— Одна из целей материнского капитала — помощь семьям в обеспечении комфортного уровня жизни. Нередко бывает, что улучшить жилищные условия, в которых растут дети, можно не только за счет увеличения жилплощади, — пояснила она.

В Минстрое сообщили, что, если инициатива ОНФ поступит в ведомство, она будет рассмотрена в установленном порядке.

В других парламентских фракциях согласны, что социальные выплаты необходимо разрешить использовать под более широкий спектр целей.

— Во-первых, инициативу нужно направлять не в правительство, а в Госдуму, для того чтобы у семьи появились такие возможности, требуется править законодательство. Во-вторых, мы постоянно пересматриваем цели использования средств маткапитала. Мы также настаиваем на том, чтобы дать возможность как минимум многодетным семьям покупать транспортные средства хотя бы отечественного производства, — заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, ремонт квартир — тоже важная цель. Потратить на него деньги лучше, чем если они будут просто лежать, а люди — жить в плохих условиях, уверен депутат. Но важно создать механизмы против злоупотреблений, чтобы средства использовались по назначению, а не просто обналичивались.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов считает, что семьям нужно предоставить право самостоятельно распоряжаться маткапиталом.

— Единственное ограничение — чтобы они шли не на еду и на развлечения. Мне кажется, что этот вопрос нужно рассмотреть один раз и принять такое решение, а не менять каждый раз законодательство. Если в семье есть дети, то родители ведь им не враги.

Это мнение разделяет зампред фракции «Справедливой России» Валерий Гартунг.

— Надо снимать ограничения. Маткапитал — это деньги, которые принадлежат семье, детям. Родители лучше знают, куда их потратить, чем государство, — отметил парламентарий.

Председатель Совета матерей Татьяна Буцкая заявила, что семьи очень ждут возможности направить маткапитал на ремонт жилья.

— Для многих семей решение квартирного вопроса с помощью ипотеки невозможно, особенно для многодетных. Они просто не могут себе этого позволить, при этом, как правило, вынуждены жить в квартире или доме, которые требуют ремонта. То есть для них это более реальная история, чем брать кредит на квартиру, который банк может и не дать, — пояснила эксперт.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что предложение ОНФ проработанное и востребованное, поэтому может быть поддержано правительством.