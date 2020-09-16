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16сентября
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сегодня, 16:24 2

В течение пяти дней у жителей Сковородина будут отключать свет

В течение пяти дней у жителей Сковородина будут отключать свет
Фото: https://pixabay.com/

На этой и следующей недели жители Сковородина будут жить без света по несколько часов в день. Отключения связаны с техническими работами на электросетях.

Сегодня на части улиц света не было с 9 до 12 часов. Следующее отключение запланировано на завтра, сообщает администрация Сковородинского района в своем Инстаграме.

17 сентября с 13.00 до 17.00 свет отключат на улицах Сковородина, Амурских Партизан, Советская, Воровского, Лазо, Юбилейной, Набережной, в переулках Мирный и Зеленый. На этих же улицах отключать свет будут 22 и 28 сентября с 09.00 до 17.00 часов.

23 сентября электроснабжение будет отсутствовать с 09.00 до 17.00 в домах по улице Смоленская, Коммунистическая, Солнечная, Красноармейская, Красная, Ключевая, Пролетарская, переулок Солнечный, от дома № 19 до № 65, переулки Заозерный, Северный, «ЖД Поликлиника», «Скважина № 9, 10», «ДОЛБ».

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#ЖКХ #Сковородино

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Комментарии
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  • Cолнечноенастроение

    Cолнечноенастроение
    30 минут назад

    СковородинО! Сколько можно издеваться над людьми?! Или это так трудно перед названием слово город написать, принципиальные филологи?

  • Сладкий бубалех

    Сладкий бубалех
    6 минут назад

    Считаю, надо на недельку всей Скороводинцем отрубить электрику.

    Пусть без интернетов посидят, умные книжки почитают, пообщаются с филологами и перестанут эту херню насчёт склонения каждый раз постить.

    https://ampravda.ru/2016/04/14/065879.html

    https://asn24.ru/news/culture/76657/

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