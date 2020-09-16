В течение пяти дней у жителей Сковородина будут отключать свет

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На этой и следующей недели жители Сковородина будут жить без света по несколько часов в день. Отключения связаны с техническими работами на электросетях.

Сегодня на части улиц света не было с 9 до 12 часов. Следующее отключение запланировано на завтра, сообщает администрация Сковородинского района в своем Инстаграме.

17 сентября с 13.00 до 17.00 свет отключат на улицах Сковородина, Амурских Партизан, Советская, Воровского, Лазо, Юбилейной, Набережной, в переулках Мирный и Зеленый. На этих же улицах отключать свет будут 22 и 28 сентября с 09.00 до 17.00 часов.

23 сентября электроснабжение будет отсутствовать с 09.00 до 17.00 в домах по улице Смоленская, Коммунистическая, Солнечная, Красноармейская, Красная, Ключевая, Пролетарская, переулок Солнечный, от дома № 19 до № 65, переулки Заозерный, Северный, «ЖД Поликлиника», «Скважина № 9, 10», «ДОЛБ».