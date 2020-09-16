Прием заявок на фестиваль «Детство на Амуре» продлили до 1 ноября

Фото: www.instagram.com/kultura_blag/

Международный фестиваль «Детство на Амуре. Правнуки Победы» продлил сроки приема заявок на вокальный, художественный, литературный и конкурс декоративно-прикладного творчества до 1 ноября. Церемония награждения победителей состоится 14 февраля 2021 года во время гала-концерта в ОКЦ.

На еще одно направление фестиваля – «КинАмурчик», заявки будут приниматься до 12 января 2021 года, сообщает управление культуры Благовещенска.

На сегодняшний день заявки на фестиваль поступают не только с Дальнего Востока, но и из центральных регионов страны. Кроме этого, на днях пришли художественные работы школьников из Хэйхэ.

По количеству поступивших заявок лидирует направление «КинАмурчик» – около 70 работ. Наибольшую активность показывают приморцы. В литературном творчестве хотят проявить себя ребята из Благовещенска, Еврейской АО, Волгоградской области и Уссурийска. Вокальный конкурс популярен среди благовещенцев и школьников Нерюнгри.

Победителям фестиваля будут присуждены награды: 54 индивидуальные единовременные стипендии и 4 премии лучшим творческим коллективам. На эти цели выделено более 1 млн 250 тысяч рублей.

Напомним, что VII международный фестиваль «Детство на Амуре. Правнуки Победы» посвящён Году памяти и славы, поэтому его название дополнилось, а работы участников должны отражать тему патриотизма и сохранения наследия Великой Победы. ⠀⠀