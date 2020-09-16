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16сентября
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сегодня, 16:02 0

В Тынде на железной дороге выросла свалка

В Тынде на железной дороге выросла свалка
Фото: https://pixabay.com/

В Тынде обнаружили несанкционированную свалку опасных отходов площадью свыше 300 квадратных метров.

Тындинская транспортная прокуратура провела проверку в структурном подразделении филиала ОАО «РЖД». На территории предприятия валялись загрязненные нефтепродуктами твердые промышленные отходы III-IV класса опасности.

В настоящее время региональный оператор по обращению с опасными отходами очищает территорию предприятия, сообщает в своем Инстаграме администрация Тындинского района со ссылкой на транспортную прокуратуру.

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#дороги #Тында #экология

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