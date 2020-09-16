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16сентября
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сегодня, 15:21 0

Путину доверяют больше, чем Трампу

Путину доверяют больше, чем Трампу
Фото: pixabay.com

Жители развитых государств больше доверяют президенту России Владимиру Путину, нежели американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает ТАСС. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного вашингтонским Исследовательским центром Пью (Pew Research Center) среди 13,2 тыс. человек в 13 странах.

Согласно исследованию, 23% его участников относятся к российскому лидеру с доверием. Чуть меньше - 19% - составляет рейтинг доверия к председателю КНР Си Цзиньпину. При этом лишь 16% респондентов доверяют главе американской администрации.

Самый высокий рейтинг в этом опросе - 76% - у канцлера Германии Ангелы Меркель. Следом за ней идут президент Франции Эмманюэль Макрон с 64% и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 48%.

Доверие к российскому лидеру больше всего испытывают жители Германии, Италии и Австрии, отмечается в исследовании. Всего в нем приняли участие жители 13 стран, в число которых не входили США: Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Республики Корея, Франции, Швеции и Японии. Опрос проводился с 10 июня по 3 августа.

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#политика

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