Путину доверяют больше, чем Трампу

Согласно исследованию, 23% его участников относятся к российскому лидеру с доверием. Чуть меньше - 19% - составляет рейтинг доверия к председателю КНР Си Цзиньпину. При этом лишь 16% респондентов доверяют главе американской администрации.

Самый высокий рейтинг в этом опросе - 76% - у канцлера Германии Ангелы Меркель. Следом за ней идут президент Франции Эмманюэль Макрон с 64% и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 48%.

Доверие к российскому лидеру больше всего испытывают жители Германии, Италии и Австрии, отмечается в исследовании. Всего в нем приняли участие жители 13 стран, в число которых не входили США: Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Республики Корея, Франции, Швеции и Японии. Опрос проводился с 10 июня по 3 августа.