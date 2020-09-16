Жители благовещенского Тайваня пожаловались на перекрытую дорогу

В Благовещенске не улице Зелёной недавно положили новое вяжущее покрытие. Чтобы по нему не ездили автомобили, все прилегающие дороги засыпали кучами песка. Жители частных домов жалуются — сюда не может проехать скорая.

— Ремонт продолжается с начала лета и до сих пор не закончен. Четвёртого сентября дорогу залили вязким слоем битума. Он должен связывать покрытие с асфальтом. Но прошло 12 дней, а ремонт не продолжается. Мы не можем вовремя подвезти воду, газ и съездить за продуктами на базу, — рассказал Леонид Белов.

Одна из жительниц улицы Зелёной считает, что ограничивать въезд неэффективно. Люди ходят здесь каждый день в школу и детский сад.

— Для первоклашек, конечно, счастье побегать по битуму — всё прилипает. Но мы сами уже устали счищать его с подошвы. А недавно у меня сильно заболел ребёнок, а скорая проехать не смогла, — рассказала жительница Зелёной, 45 Светлана.

В администрации города успокоили — ремонт ненадолго.

— Ремонт улицы Зелёной от Театральной до Трудовой проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вяжущие вещества необходимы по технологии. Сейчас участок закрыт, а схема перекрытий согласована с ГИБДД. Ремонт закончат до конца сентября, — сообщили в пресс-службе администрации города.