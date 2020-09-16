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16сентября
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сегодня, 15:19 0

Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 16 сентября

Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 16 сентября

18-ый фестиваль театра и кино «Амурская осень» в самом разгаре. Рассказываем, что сегодня будет проходить в Благовещенске в рамках фестиваля.

Конкурсная программа короткометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», Мир Кино - Премиум, 16:00, 16:15):

- «Зеркало Гезелла»

- «Тройня»

- «Чёрное пальто»

- «Талант»

Конкурсная программа полнометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», Мир Кино - Премиум):

- 18:00, 18:15 «Делай, что хочешь»

- 20:00, 20:15 «Когда она приходит»

Конкурсная программа антрепризных спектаклей (ОКЦ, 19:00):

- «Когда ангелы шутят»

Программа внеконкурсных показов (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00):

- Специальный показ фильма «Капитан Голливуд»

- Ретроспектива фильмов Леонида Менакера:

«Волшебный фонарь Леонида Менакера»

«Молодая жена»

Напоминаем, что билеты на фильмы можно получить бесплатно в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Подробно о каждом из фильмов конкурсной программы вы можете прочитать в официальном инстаграм-аккаунте фестиваля. Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.

Партнеры Российского Фестиваля кино и театра «Амурская осень»:

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#Фестиваль «Амурская осень» #культура

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