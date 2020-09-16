Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 16 сентября

18-ый фестиваль театра и кино «Амурская осень» в самом разгаре. Рассказываем, что сегодня будет проходить в Благовещенске в рамках фестиваля.

Конкурсная программа короткометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», Мир Кино - Премиум, 16:00, 16:15):

- «Зеркало Гезелла»



- «Тройня»



- «Чёрное пальто»



- «Талант»

Конкурсная программа полнометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», Мир Кино - Премиум):



- 18:00, 18:15 «Делай, что хочешь»



- 20:00, 20:15 «Когда она приходит»

Конкурсная программа антрепризных спектаклей (ОКЦ, 19:00):



- «Когда ангелы шутят»

Программа внеконкурсных показов (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00):



- Специальный показ фильма «Капитан Голливуд»



- Ретроспектива фильмов Леонида Менакера:



«Волшебный фонарь Леонида Менакера»



«Молодая жена»

Напоминаем, что билеты на фильмы можно получить бесплатно в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Подробно о каждом из фильмов конкурсной программы вы можете прочитать в официальном инстаграм-аккаунте фестиваля. Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.

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