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16сентября
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сегодня, 15:02 0

В Амурской области выявили 25 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 25 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки сохраняется на уровне 0,7 %.

В Благовещенске и Ивановском районе зарегистрировано семь новых заражений, в Тынде — четыре, в Магдагачинском районе — три, по одному в Белогорске, Райчихинске, Архаринском и Тамбовском районах.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 867 случаев COVID-2019. 2 539 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1 564 человека были в контакте с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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