В Еврейской автономии пик паводка проходит в селе Ленинское (видео)

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Сегодня в селе Ленинское Еврейской автономной области зафиксировали пик паводка Вода за минувшие сутки поднялась на девять сантиметров, сообщает пресс-служба МЧС региона.

— В настоящее время отметка опасного явления превышена на 121 см. В зону подтопления в районном центре попало 9 улиц, семь двухквартирных жилых домов, 84 приусадебных участка, есть переливы дорог местного значения общей протяженностью 5 км. Проезд осуществляется техникой повышенной проходимости. В село Кукелево граждан спасатели перевозят на плавающем бронетранспортере, — рассказал начальник главного управления МЧС области Роман Бойко.

Подтопленными оказались пожарная часть № 3 и помещения сельскохозяйственного техникума. Всего эвакуировано 94 человека, в пункте временного размещения расположили 24 человека. Штаб на 50 мест оборудован в начальной школе села Бабстово.

Проран в дамбе в Ленинском затампонировали, но вода продолжает просачиваться. Для устранения протечек задействовали 32 человека и пять единиц инженерной техники.

На наиболее поврежденных участках улиц установили три водоналивные дамбы и один гидробарьер, укрепили 2,1 километр защитных дамб. Перевозить сельчан помогают инспекторы ГИМС.

— Среди населения паники нет. На ликвидацию последствий паводка задействованы 908 человек, 123 единицы техники, 12 плавсредств. Сил и средств достаточно. По прогнозам Центра управления в кризисных ситуациях сегодня по Ленинскому району проходит пик паводка. Далее ситуация здесь будет стабилизироваться, — отметил полковник Бойко.