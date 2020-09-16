Горе в семье Олега Кожемяко: любимый питомец погиб на рельсах

Фото: www.instagram.com/kozhemiako.oleg/

Два дня назад в своем Инстаграме бывший губернатор Амурской области написал о том, что пропала его собака породы акита-ину. Вчера он разместил грустный пост о том, что ее нашли погибшей под поездом.

— Друзья, спасибо всем, кто помогал в поисках нашей Юки. К сожалению, она погибла под колёсами поезда. Для нас это большая потеря, но жизнь продолжается, растут щенки Юки. Одного мы точно оставим себе. Берегите своих питомцев, — написал в своем Инстаграме Олег Кожемяко. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Кожемяко (@kozhemiako.oleg) 15 Сен 2020 в 1:44 PDT

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#Дальний Восток #животные #происшествия

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