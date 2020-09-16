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16сентября
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сегодня, 15:07 9

Горе в семье Олега Кожемяко: любимый питомец погиб на рельсах

Горе в семье Олега Кожемяко: любимый питомец погиб на рельсах
Фото: www.instagram.com/kozhemiako.oleg/

Два дня назад в своем Инстаграме бывший губернатор Амурской области написал о том, что пропала его собака породы акита-ину. Вчера он разместил грустный пост о том, что ее нашли погибшей под поездом.

— Друзья, спасибо всем, кто помогал в поисках нашей Юки. К сожалению, она погибла под колёсами поезда. Для нас это большая потеря, но жизнь продолжается, растут щенки Юки. Одного мы точно оставим себе. Берегите своих питомцев, — написал в своем Инстаграме Олег Кожемяко.

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#Дальний Восток #животные #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Желтуха! (((

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    Кожемяка любимый губернатор Лорда

  • Epimetey

    Epimetey
    1 час назад

    А чего без поводка и намордника?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    сомневаюсь, что КОН живет в непосредственной близости от ж/д путей, так смотрели значит, может Гуменюка очередь была гулять а то не уследил....

  • aleun

    aleun
    1 час назад

    Писать больше не о чем?

    Вообще плевать на КОНа и на всю его свору...

  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Да надоел этот КОН,уехал и уехал,его правление здесь еще долго будет напоминать о себе,противно о нем вспоминать(есть причины),интересно если написать,что любимую мышку сожрал соседский кот-тоже будет всемирный траур? Писать больше не о чем?

  • Лесник28

    Лесник28
    1 час назад

    Тьфю, мля..

  • Мадлен

    Мадлен
    1 час назад

    Даже собака не выдержала КОНа и бросилась под поезд как Анна Коренина.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Жаль собачонку конечно. У меня в детстве любимый пёс так погиб.Но заметку необходимо было озаглавить по другому. Например: "На здании администрации Приморского края приспущены флаги". "В крае обьявлен трёхдневный траур". "Патриарх всея Руси всю ночь пел заупокойную".

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