Горе в семье Олега Кожемяко: любимый питомец погиб на рельсах
Два дня назад в своем Инстаграме бывший губернатор Амурской области написал о том, что пропала его собака породы акита-ину. Вчера он разместил грустный пост о том, что ее нашли погибшей под поездом.
— Друзья, спасибо всем, кто помогал в поисках нашей Юки. К сожалению, она погибла под колёсами поезда. Для нас это большая потеря, но жизнь продолжается, растут щенки Юки. Одного мы точно оставим себе. Берегите своих питомцев, — написал в своем Инстаграме Олег Кожемяко.
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