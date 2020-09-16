Амурчанин соперничает с актёром Сергеем Чонишвили за звание лучшего в озвучке книг

Илья всего за последний год успел озвучить более 30 книг и начать сотрудничать с издательствами «Эксмо», «АСТ» и «ЛитРес».

— Мандража и волнения вообще никакого нет — ведь книги уже записаны. Для меня честь встать в один ряд с такими мастерами озвучки как Сергей Чонишвили, Иван Литвинов и Алексей Багдасаров, — рассказал Илья Дементьев.

Также голосом чтеца говорит аудиогид на Восьмой международной выставке современного искусства Cosmoscow прошедшей в минувшие выходные в Москве, озвучен специальный проект компании Литрес и телеканала Москва 24 «Книги на ночь».

Проголосовать за чтеца можно на сайте премии Rock&Book.