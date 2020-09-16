Амурчанин соперничает с актёром Сергеем Чонишвили за звание лучшего в озвучке книг
Ведущий из Благовещенска Илья Дементьев претендует получить премию Rock&Book в номинации «Лучшая мужская озвучка». На конкурс представлена книга «Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции», озвученная Ильей.
Илья всего за последний год успел озвучить более 30 книг и начать сотрудничать с издательствами «Эксмо», «АСТ» и «ЛитРес».
— Мандража и волнения вообще никакого нет — ведь книги уже записаны. Для меня честь встать в один ряд с такими мастерами озвучки как Сергей Чонишвили, Иван Литвинов и Алексей Багдасаров, — рассказал Илья Дементьев.
Также голосом чтеца говорит аудиогид на Восьмой международной выставке современного искусства Cosmoscow прошедшей в минувшие выходные в Москве, озвучен специальный проект компании Литрес и телеканала Москва 24 «Книги на ночь».
Проголосовать за чтеца можно на сайте премии Rock&Book.
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