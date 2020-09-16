Новый фейк в социальных сетях: амурским семьям обещают по 50 тысяч из средств материнского капитала

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В социальных сетях начали рассылать информацию о выдаче средств из материнского капитала, в сообщениях пишут, что можно получить 50 тысяч рублей. Информация ложная, материнский капитал можно использовать только по направлениям предусмотренным законом, предупредили в пенсионном фонде области.

Фейк, предположительно, пришёл из приморского интернет-портала, они сообщили о возможности получить 50 тысяч рублей и материнского капитала и рассказали, что многие семьи уже воспользовались такой возможностью. Выплата якобы положена семьям, в которых до конца 2016 года родились или были усыновлены дети, а также один ребенок появился с начала 2017 по 31 декабря 2020.

— Единовременная выплата 50 тысяч рублей законом не предусмотрена, — сообщили в пенсионном фонде Амурской области.