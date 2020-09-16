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16сентября
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сегодня, 17:43 0

Благовещенские водители и кондукторы автобусов прошли инструктаж по безопасности дорожного движения

Благовещенские водители и кондукторы автобусов прошли инструктаж по безопасности дорожного движения
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Амурской области 14 сентября стартовала Всероссийская социальная кампания «Внимание на дорогу». Накануне в ней поучаствовало предприятие «Автоколонна 1275», где водителям и кондукторам в виде интерактивной лекции напомнили правила дорожного движения.

– Мы провели интерактивное занятие для водителей с целью не обучить и дать что-то новое. Наша задача – актуализировать их знания и внимание на те темы и ситуации, которые ускользают из внимания в ходе жизни, – рассказал представитель экспертного центра «Движение без опасности» Сергей Пантелеев.

В ходе встречи участники бурно обсуждали и разбирали дорожные ситуации на городских улицах, а также грамотно выявляли нарушителей в задачах, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Как сообщил руководитель автоколонны Сергей Никитин, на предприятии регулярно проводятся обучение и инструктажи водителей со сдачей экзаменов. Повышенное внимание уделяется уровню безопасности и обслуживанию населения.

– Наше предприятие активно приняло участие в мероприятии. Считаю, что для безопасного осуществления перевозок освежать знания очень важно. Водители должны обращать внимание на мелочи на дороге, чтобы ничто не уходило от их внимания, что может привести к аварийности на транспорте, – отметил Сергей Никитин.

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#дороги #областная власть #транспорт

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