Таксист во Владивостоке ограбил спящих на остановке людей

Фото: https://pixabay.com/

Водитель такси, проезжая по Океанскому проспекту Владивостока, увидел двух спящих на остановке людей. Мужчина похитил у них сумку с вещами и смартфон. Общий ущерб составил более 57 тысяч рублей. В ходе следствия часть похищенного вернули потерпевшим.

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения во Фрунзенский районный суд Владивостока. Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании невозмещённого ущерба, пишет VL.Ru

Просмотров всего: 174

#Дальний Восток #происшествия

распечатать

balandina