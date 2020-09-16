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16сентября
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сегодня, 16:20 0

Таксист во Владивостоке ограбил спящих на остановке людей

Таксист во Владивостоке ограбил спящих на остановке людей
Фото: https://pixabay.com/

Водитель такси, проезжая по Океанскому проспекту Владивостока, увидел двух спящих на остановке людей. Мужчина похитил у них сумку с вещами и смартфон. Общий ущерб составил более 57 тысяч рублей. В ходе следствия часть похищенного вернули потерпевшим.

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании невозмещённого ущерба, пишет VL.Ru

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#Дальний Восток #происшествия

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