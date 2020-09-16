В 59 классах хабаровских школ приостановлено обучение
В Хабаровске в 59 классах 25 общеобразовательных школ временно приостановили обучение. Такую меру решено принимать, если в классах отсутствует 20 процентов учеников. Ограничения ввели на семь календарных дней, пять из которых учебные, пишет «КП-Хабаровск».
В городе отмечают сезонный подъем уровня заболеваемости ОРВИ — на 23,3 процента за прошлую неделю, но переводить все школы на дистанционное обучение не планируют.
— Мониторинг заболеваемости в школах проводят ежедневно. В ближайшее время, вероятно, классов, закрытых на карантин, станет больше. Похожая обстановка наблюдалась в последние месяцы 2019 года, — рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования.
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